Trump zbulon 'dhuratën' që Irani ia dha në negociatat për t'i dhënë fund luftës
Presidenti amerikan Donald Trump pretendon se qeveria iraniane i ka dhuruar atij tetë cisterna nafte të ngarkuara plotësisht, të cilat u lejuan të kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit nën një flamur pakistanez këtë javë, si një gjest mirëbesimi në bisedimet për t'i dhënë fund luftës që ai filloi gati katër javë më parë.
Zbulimi i çuditshëm erdhi pasi ai u pyet për komentet që kishte bërë dy ditë më parë, gjatë një ceremonie betimi për Sekretarin e sapoemëruar të Sigurisë Kombëtare, Markwayne Mullin.
Dhe “deklarata e fshehtë” thuhet tregonte se ai kishte marrë një "dhuratë" nga Teherani gjatë negociatave të armëpushimit.
Duke folur gjatë një takimi të kabinetit të enjten, Trump zbuloi dhuratën e supozuar kur iu kërkua të shpjegonte se çfarë kishte nënkuptuar me "dhuratën" më herët gjatë javës, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Irani i tha SHBA-së se kishte uranium të mjaftueshëm për të bërë 11 bomba atomike, pretendon i dërguari i Trump
Ai u tha gazetarëve se Irani kishte ofruar ngarkesën e çmuar si pjesë e bisedimeve të vazhdueshme indirekte që aktualisht po lehtësohen nga Islamabadi, pasi ai u pyet për pretendimin e tij të mëparshëm.
“Ata thanë ... do t'ju lejojmë të keni tetë anije me naftë, tetë anije, tetë anije të mëdha me naftë. Kjo ndodhi dy ditë më parë, dhe ato do të lundrojnë nesër”, tha ai.
BREAKING: Trump reveals Iran's gift:
They will let us have 8 boats of oil; they will sail tomorrow. pic.twitter.com/JwriJxAsK9
— Clash Report (@clashreport) March 26, 2026
Trump tha se nuk kishte menduar shumë për ofertën për tre ditët pasuese derisa pa një raport në Fox News rreth tetë cisternave që lejoheshin të kalonin nëpër ngushticë.
“Dhe unë thashë, 'mirë, mendoj, mendoj se kishin të drejtë', dhe ato ishin, të vërteta, dhe mendoj se ishin me flamur pakistanez. Dhe thashë, 'mirë, mendoj se kemi të bëjmë me njerëzit e duhur'”, tha ai.
Presidenti shtoi se Teherani “kërkon falje për diçka që tha” dhe ofroi dy cisterna të tjera, për një total prej dhjetë anijesh të ngarkuara plotësisht.
Pretendimi i tij se i janë dhuruar dhjetë cisterna plot me naftë erdhi disa ditë pasi ai i la anëtarët e stafit të tij të shtangur duke pretenduar se Teherani i kishte bërë atij “një dhuratë shumë të madhe, me vlerë një shumë të jashtëzakonshme parash”.
Si informohet Trump për operacionet në Iran - bashkëpunëtorët i tregojnë vetëm “gjërat që shpërthejnë”
“Nuk do t'ju tregoj se çfarë është ajo dhuratë, por ishte një çmim shumë i rëndësishëm dhe ata na e dhanë”, tha ai.
“Kjo për mua kishte një kuptim”, shtoi ai. “Kemi të bëjmë me njerëzit e duhur.”
Pas pyetjeve të mëtejshme, presidenti tha se çmimi ishte “i lidhur me naftën dhe gazin”, si dhe i lidhur me ngushticën, një rrugë ujore jetësore për dërgesat globale të naftës. Diku tjetër, Trump pretendoi se iranianët kishin rënë dakord “se ata kurrë nuk do të kenë një armë bërthamore”.
Trump nuk dha detaje të mëtejshme rreth këtyre lëshimeve të supozuara, por pretendoi se SHBA-të do të kenë kontroll “mbi çdo gjë që duam” së shpejti. /Telegrafi/