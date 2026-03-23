Ekspertët paralajmërojnë se transporti global detar mund të ndryshojë drejtimin rreth Afrikës së Jugut për pjesën tjetër të vitit 2026
Kompanitë e transportit detar mund të shmangin kalimin nëpër Lindjen e Mesme dhe të zgjedhin rrugë më të gjata rreth Kepit të Shpresës së Mirë në Afrikën e Jugut, pas shqetësimeve për sigurinë në rajon, tha një ekspert.
Tranziti nëpër Ngushticën e Hormuzit është "krejtësisht jashtë planeve për pjesën tjetër të vitit 2026" për shkak të "pasigurisë dhe situatës së sigurisë në rajon", tha Peter Sand, analist kryesor në Xeneta, një firmë të dhënash për transportin oqeanik dhe ajror të mallrave, transmeton Telegrafi.
Ai i tha Becky Anderson të CNN se anijet ka të ngjarë të shmangin pikat e tjera të mëdha të bllokimit, duke përfshirë ngushticën Bab al-Mandab të vendosur midis Jemenit dhe bririt të Afrikës - ku rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë ndërprerë transportin detar - dhe Kanalin e Suezit në Egjipt, i cili bashkohet me Detin e Kuq.
"Ne kemi parë për disa vite trazirat në rajonin më të gjerë me rebelët Huthi që mbyllin Ngushticën Bab al-Mandab për të shkaktuar ndërprerje më të rëndësishme se ato që shohim tani", tha ai.
Sand shtoi: “Ndoshta për një vit tjetër, do të shohim ridrejtim të plotë të rrjeteve globale rreth Kepit të Shpresës së Mirë në vend që të kalojnë nëpër rrugën e shkurtër, Kanalin e Suezit”. /Telegrafi/