Rreth 90 anije kanë kaluar Ngushticën e Hormuzit që kur ka filluar lufta në Iran
Që nga fillimi i luftës me Iranin, rreth 90 anije kanë kaluar Ngushticën e Hormuzit, pavarësisht ndërprerjeve të mëdha në trafikun detar.
Kjo ngushticë është një pikë kyçe strategjike për transportin e naftës dhe mallrave të tjera, dhe çdo pengesë në kalimin e saj ka pasoja të konsiderueshme për tregjet globale.
Megjithatë, Irani vazhdon të eksportojë miliona fuçi naftë, shpesh duke përdorur anije të njohura si “të errëta”.
Këto anije janë të dizajnuara për të shmangur gjurmimin dhe për të evituar sanksionet ndërkombëtare, duke lejuar vendin të mbajë një rrjedhë të caktuar të eksporteve pavarësisht izolimit ose presionit ndërkombëtar.
Përpara shpërthimit të luftës, trafiku në këtë ngushticë ishte shumë më i lartë: çdo ditë kalonin më shumë se 100 anije.
Krahasuar me situatën aktuale, kjo tregon një rënie të konsiderueshme të aktivitetit, e cila reflekton pasojat e konfliktit dhe pasiguritë që lidhen me lëvizjen e anijeve në një zonë të tillë strategjike.
Kjo situatë nënvizon rëndësinë e ngushticës së Hormuzit në tregtinë globale dhe pasojat e ndjeshme që një konflikt rajonal mund të ketë në furnizimin botëror me energji. /Telegrafi/