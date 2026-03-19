Aleati i Trumpit që dha dorëheqjen për shkak të luftës me Iranin nën hetim të FBI-së
“Federal Bureau of Investigation” (FBI) po heton nëse Joe Kent, i cili këtë javë dha dorëheqje nga posti i një zyrtari të lartë kundër terrorizmit në shenjë proteste ndaj luftës kundër Iranit, ka shpërndarë në mënyrë të paligjshme informacione konfidenciale, tha të mërkurën një person i njohur me rastin.
Hetimi është nisur para dorëheqjes së Kentit të martën nga posti i drejtorit të Qendrës Kombëtare për Luftën kundër Terrorizmit të qeverisë amerikane, sipas të njëjtit burim, i cili foli në kushte anonimiteti për shkak se hetimi i FBI-së është ende në zhvillim.
Hetimi po zhvillohet në një kohë kur Departamenti amerikan i Drejtësisë gjatë vitit të kaluar ka nisur disa procese kundër kundërshtarëve politikë të presidentit amerikan, Donald Trump, përfshirë ish-drejtorin e FBI-së, James Comey dhe prokuroren e përgjithshme të Nju Jorkut, Letitia James.
Prokurorët shpesh kanë hasur vështirësi për të mbajtur akuzat në gjykatë për shkak të vendimeve të gjyqtarëve, madje ndonjëherë edhe për të siguruar ngritjen e aktakuzave, shkruan newyorktimes.
Detaje shtesë mbi fokusin e saktë të hetimit, për të cilin raportoi i pari Semafor, nuk ishin menjëherë të disponueshme.
Kenti e njoftoi dorëheqjen nga posti në administratë përmes një deklarate në rrjetin social X, ku shprehu shqetësimin për arsyetimin e sulmeve ushtarake ndaj Iranit dhe tha se “nuk mund ta mbështesë me ndërgjegje të pastër” luftën kundër Iranit.
“Irani nuk paraqiste një kërcënim të menjëhershëm për vendin tonë dhe është e qartë se këtë luftë e kemi nisur për shkak të presionit të Izraelit dhe lobit të tij të fuqishëm në SHBA”, shkroi Kenti.
Trump më vonë u tha gazetarëve se gjithmonë e kishte konsideruar Kentin “të dobët në çështjet e sigurisë” dhe shtoi se, nëse dikush në administratën e tij nuk beson se Irani përbën kërcënim, “nuk i duam ata njerëz”.
Zyrtarë të tjerë të administratës së Trumpit, përfshirë drejtorin e CIA-s John Ratcliffe, ndërkohë janë distancuar nga Kenti dhe vlerësimet e tij.
Të mërkurën në mbrëmje, Kentit iu la një mesazh zanor përmes ish-menaxherit të fushatës së tij, me kërkesë për koment. /Telegrafi/