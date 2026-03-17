Joe Kent, drejtori i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit, njoftoi dorëheqjen e tij të martën, duke thënë se "nuk mund ta mbështesë me ndërgjegje të pastër" luftën e administratës së Donald Trump në Iran.

Kent tha në mediat sociale se Irani "nuk përbënte asnjë kërcënim të menjëhershëm për kombin tonë dhe është e qartë se ne e filluam këtë luftë për shkak të presionit nga Izraeli dhe lobi i tij i fuqishëm amerikan", shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Kent, një ish-kandidat politik me lidhje me ekstremistët e krahut të djathtë, u konfirmua në postin e tij korrikun e kaluar me një votim 52-44.

Si kreu i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit, Kent ishte përgjegjës për një agjenci të ngarkuar me analizimin dhe zbulimin e kërcënimeve terroriste.

Para se të hynte në administratën e Presidentit Donald Trump, Kent zhvilloi dy fushata të pasuksesshme për Kongresin në shtetin e Uashingtonit.

Cisternat e naftës po fillojnë të ‘rrjedhin’ nëpër Ngushticën e Hormuzit – thotë këshilltari ekonomik i Shtëpisë së Bardhë

Ai shërbeu gjithashtu në ushtri, duke parë 11 dislokime si Beretë e Gjelbër, e më pas punë në CIA.

Demokratët e kundërshtuan fuqimisht konfirmimin e Kent, duke treguar lidhjet e tij të kaluara me figura të ekstremit të djathtë dhe teoritë e konspiracionit.

Megjithatë, republikanët vlerësuan kualifikimet e Kentit në luftën kundër terrorizmit, duke treguar përvojën e tij ushtarake dhe të inteligjencës.

Senatori Tom Cotton, kryetari i komitetit të inteligjencës nga radhët e republikanëve, tha në një fjalim në sallën e gjyqit se Kent "ia kishte kushtuar karrierën e tij luftës kundër terrorizmit dhe mbajtjes së amerikanëve të sigurt". /Telegrafi/

AmerikaNga BotaBotë