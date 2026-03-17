Thotë se Irani "nuk përbënte kërcënim të afërt", jep dorëheqje Kreu i Qendrës Amerikane Kundër Terrorizmit
Joe Kent, drejtori i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit, njoftoi dorëheqjen e tij të martën, duke thënë se "nuk mund ta mbështesë me ndërgjegje të pastër" luftën e administratës së Donald Trump në Iran.
Kent tha në mediat sociale se Irani "nuk përbënte asnjë kërcënim të menjëhershëm për kombin tonë dhe është e qartë se ne e filluam këtë luftë për shkak të presionit nga Izraeli dhe lobi i tij i fuqishëm amerikan", shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kent, një ish-kandidat politik me lidhje me ekstremistët e krahut të djathtë, u konfirmua në postin e tij korrikun e kaluar me një votim 52-44.
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr
— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
Si kreu i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit, Kent ishte përgjegjës për një agjenci të ngarkuar me analizimin dhe zbulimin e kërcënimeve terroriste.
Para se të hynte në administratën e Presidentit Donald Trump, Kent zhvilloi dy fushata të pasuksesshme për Kongresin në shtetin e Uashingtonit.
Ai shërbeu gjithashtu në ushtri, duke parë 11 dislokime si Beretë e Gjelbër, e më pas punë në CIA.
Demokratët e kundërshtuan fuqimisht konfirmimin e Kent, duke treguar lidhjet e tij të kaluara me figura të ekstremit të djathtë dhe teoritë e konspiracionit.
Megjithatë, republikanët vlerësuan kualifikimet e Kentit në luftën kundër terrorizmit, duke treguar përvojën e tij ushtarake dhe të inteligjencës.
Senatori Tom Cotton, kryetari i komitetit të inteligjencës nga radhët e republikanëve, tha në një fjalim në sallën e gjyqit se Kent "ia kishte kushtuar karrierën e tij luftës kundër terrorizmit dhe mbajtjes së amerikanëve të sigurt". /Telegrafi/