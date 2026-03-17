Cisternat e naftës po fillojnë të ‘rrjedhin’ nëpër Ngushticën e Hormuzit – thotë këshilltari ekonomik i Shtëpisë së Bardhë
Cisternat e naftës po kalojnë Ngushticën e Hormuzit dhe veprimet e Iranit për të bllokuar trafikun përmes rrugës detare nuk e kanë dëmtuar ekonominë amerikane.
Kështu, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, ka thënë këshilltari ekonomik i Shtëpisë së Bardhë, Kevin Hassett, për CNBC të martën, duke përsëritur qëndrimin e administratës Trump se lufta duhet të mbarojë brenda javësh, jo muajsh.
"Tashmë po shihni që cisternat po fillojnë të ‘rrjedhin’ nëpër ngushticë, dhe mendoj se kjo është një shenjë se sa pak i ka mbetur Iranit", tha ai.
"Jemi shumë optimistë se kjo do të mbarojë në një afat të shkurtër, dhe pastaj do të ketë pasoja në çmime kur të mbarojë për disa javë, ndërsa anijet arrijnë në rafineri", ka shtuar ai.
Hassett tha se ka shqetësim se Azia mund të mos eksportojë aq shumë naftë të rafinuar në SHBA për të përballuar një rënie të furnizimit nga Lindja e Mesme.
“Po shohim disa shenja se ata mund ta tërheqin këtë për t'u siguruar që kanë energji të mjaftueshme për veten e tyre. Dhe ne kemi një plan për këtë”, ka shtuar zyrtari amerikan.
Siç kujtojnë mediat, Trump të hënën shtyu takimin e tij me Presidentin Kinez Xi Jinping për t'u përqendruar në luftën në Iran.
Dhe Hassett tha se veprimi i SHBA-së në Iran është edhe në interes të Kinës.
“Ky është një rast ku objektivat e të dy vendeve janë të përafërta, që ne duam, e dini, një treg të qëndrueshëm botëror të naftës”, theksoi ai.
“Kur të mbarojë kjo luftë, e cila do të ndodhë së shpejti, jam i sigurt se ata do të mblidhen së bashku dhe do të kenë shumë për të folur, dhe shpresojmë se kinezët do të shprehin mirënjohje”. /Telegrafi/