Sulme të reja me dron në ambasadën amerikane në Bagdad
Më shumë sulme me raketa dhe dron janë raportuar ditën e sotme mbi ambasadën amerikane dhe një objekt diplomatik në Irak, pas një serie sulmesh që kishin ndodhur më herët gjatë ditës.
Burime të sigurisë i thanë agjencisë Reuters se ambasada amerikane në Bagdad u bë objektiv i sulmeve, duke shkaktuar aktivizimin e sirenave të alarmit dhe një shpërthim të dëgjuar pranë kompleksit.
Incidenti ka shkaktuar frikë dhe tension mes personelit të ambasadës dhe autoriteteve lokale të sigurisë, shkruan skynews.
Sipas këtyre burimeve, të paktën tre dronë shpërthyes gjithashtu synuan një objekt diplomatik amerikan pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Bagdadit.
Ky objektiv aktivizoi sistemet e avancuara të mbrojtjes ajrore C-RAM, të cilat janë krijuar për të neutralizuar raketat dhe dronët që afrohen drejt objekteve kritike.
Këto sulme vijnë në një kohë kur situata në Irak mbetet e paqëndrueshme, me tensione të vazhdueshme ndaj objektivave të huaja dhe presion të shtuar mbi autoritetet për të garantuar sigurinë e stafit diplomatik dhe qytetarëve.
Zyrtarët amerikanë po vazhdojnë të monitorojnë situatën dhe të marrin masa të shtuar sigurie në kryeqytet dhe në zonat përreth aeroporteve dhe kompleksëve diplomatikë.