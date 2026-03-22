"Netanyahu mund të ketë vdekur", prezantuesi amerikan: Videot e tij janë me Al
Autori i podcastit “Joe Rogan Experience”, Joe Rogan, duket se i besoi teoritë e konspiracionit në internet që pretendojnë se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është i vdekur, madje duke sugjeruar se edhe vëllai i tij është vrarë në një sulm të kohëve të fundit me raketa.
Komentet e tij u përhapën shpejt në rrjete sociale, me shumë që akuzuan gazetarin amerikan për përhapjen e dezinformimit iranian dhe për “rënien në kurthin e teorive të konspiracionit”.
JUST IN: 🇺🇸 🇮🇱 Joe Rogan claims that Netanyahu is DEAD.
March 22, 2026
Vetëm disa ditë më parë, kryeministri izraelit postoi një video të vetes duke pirë kafe në Jerusalem, duke shuar kështu thashethemet për vdekjen të nxitura nga media shtetërore iraniane dhe falsifikimet e gjeneruara nga Al.
Gjithashtu, edhe vëllai i tij, Iddo Netanyahu, raportohet se është gjallë.
Asnjë raport i besueshëm nuk mbështet ndonjë sulm të kohëve të fundit me raketa ndaj familjes Netanyahu – të paktën deri më tani.
Komentet e Rogan vijnë në një kohë kur qarqet e konspiracionit në internet janë kapur pas videove me Al të Netanyahut, me disa përdorues që tregojnë detaje të çuditshme si "gjashtë gishta" si "prova" të deepfakes. /Telegrafi/