Irani sulmon aeroportin kryesor të Kuvajtit - pamje
Aeroporti Ndërkombëtar i Kuvajtit është goditur nga një seri dronësh iranianë, sipas zyrtarëve në vend.
Sistemi i radarit të aeroportit dhe disa rezervuarë karburanti pësuan dëme të konsiderueshme në sulmet e së shtunës.
Nuk ka raportime për të lënduar.
Scenes at Kuwait International Airport after it was targeted by Iran this morning, with strikes causing significant damage to radar systems. pic.twitter.com/96PtKT8NDT
— Current Report (@Currentreport1) March 28, 2026
Zyrtarët thanë se gjithsej 15 dronë iranianë ishin lëshuar në Kuvajt gjatë 24 orëve të fundit.
Në javët e fundit, Teherani ka shënjestruar një sërë shtetesh të Gjirit, siç është Kuvajti, për mbështetjen dhe strehimin e ushtrisë amerikane.
Irani thotë se sulmet janë në hakmarrje për fushatën ushtarake të nisur nga Izraeli dhe SHBA-të muajin e kaluar. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate