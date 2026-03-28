Aeroporti Ndërkombëtar i Kuvajtit është goditur nga një seri dronësh iranianë, sipas zyrtarëve në vend.

Sistemi i radarit të aeroportit dhe disa rezervuarë karburanti pësuan dëme të konsiderueshme në sulmet e së shtunës.

Nuk ka raportime për të lënduar.



Zyrtarët thanë se gjithsej 15 dronë iranianë ishin lëshuar në Kuvajt gjatë 24 orëve të fundit.

Në javët e fundit, Teherani ka shënjestruar një sërë shtetesh të Gjirit, siç është Kuvajti, për mbështetjen dhe strehimin e ushtrisë amerikane.

Irani thotë se sulmet janë në hakmarrje për fushatën ushtarake të nisur nga Izraeli dhe SHBA-të muajin e kaluar. /Telegrafi/

