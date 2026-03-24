SHBA-të hartojnë një plan me 15 pika për t'i dhënë fund luftës me Iranin
Sipas raporteve të shumta, SHBA-të kanë hartuar një dokument me 15 pika për të provuar t'i japin fund luftës me Iranin.
Duke cituar tre burime të njohura me detajet, televizioni izraelit Channel 12 raportoi se plani ishte i formatuar në mënyrë të ngjashme me ato që SHBA-të zbatuan në Gaza dhe Liban.
Në SHBA, The New York Times tha se plani u dorëzua nëpërmjet Pakistanit, por shtoi se nuk ishte e qartë nëse Izraeli ishte dakord me planin, transmeton Telegrafi.
Agjencia e lajmeve Reuters citoi një burim, kur raportoi planin. Ja cilat ishin 15 pikat e raportuara nga Channel 12:
Irani çmonton aftësitë e tij bërthamore;
Irani angazhohet të mos ndjekë idenë e prodhimit të armëve bërthamore;
Irani nuk pasuron më materiale bërthamore;
I gjithë materiali i pasuruar do të dorëzohet në Saba sipas një orari që do të përcaktohet nga SHBA-të, Izraeli dhe Irani;
Objektet bërthamore të Natanzit, Isfahanit dhe Fordovit do të çaktivizohen;
Agjencia e Energjisë Atomike do të ketë qasje në të gjithë informacionin bërthamor në lidhje me programin e Iranit; Irani do të braktisë modelin e tij të ndërmjetësimit;
Irani do të ndalojë financimin dhe armatosjen e vendeve të ndërmjetësimit në rajon;
Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur, si një zonë e lirë detare dhe e zhbllokuar në të ardhmen;
Irani do të kufizojë numrin dhe rrezen e veprimit të raketave të tij;
Çdo përdorim i mëtejshëm i raketave të tij do të jetë vetëm për vetëmbrojtje iraniane;
Të gjitha sanksionet ndaj Iranit do të hiqen;
Irani do të ndihmohet në zhvillimin e një projekti bërthamor civil në Bushehr;
Kërcënimi i rikthimit kundër Iranit do të hiqet,
SHBA-të dhe Izraeli do ta ndihmojnë Iranin në promovimin dhe zhvillimin e një projekti bërthamor civil në Bushehr (gjenerimi i energjisë elektrike). /Telegrafi/