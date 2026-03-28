Sulmet me dron godasin portin e Omanit, valë sulmesh edhe në Bahrejn
Porti strategjik i Salalahit në Oman u godit sërish nga dy dronë iranianë, në një sulm që shkaktoi dëme materiale dhe plagosi një punëtor të huaj.
Një vinç në port u dëmtua, ndërsa autoritetet lokale po punojnë për të vlerësuar plotësisht pasojat.
Sulmi thekson rritjen e tensioneve rajonale dhe goditjet e infrastrukturës kritike në Lindjen e Mesme.
Në të njëjtën kohë, Bahrejni përjetoi një tjetër valë sulmesh të koordinuara nga Irani gjatë natës.
Objektivat përfshinin një objekt i rëndësishëm i naftës, të lidhur me kompaninë shtetërore BAPCO, ku zjarri i shkaktuar nga sulmi shkaktoi dëme të konsiderueshme dhe u kërkua ndërhyrja e zjarrfikësve për ta kontrolluar situatën.
Analistët paralajmërojnë se këto sulme mund të jenë pjesë e një strategjie më të gjerë për të rritur presionin mbi vendet e Gjirit Persik.
Autoritetet e Omanit dhe Bahrejnit po rrisin masat e sigurisë në portet dhe objektivat kritike, ndërsa bashkësia ndërkombëtare ndjek me shqetësim zhvillimet në rajon.