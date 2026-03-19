Trump thotë se Izraeli nuk do të sulmojë më fushat e gazit të Iranit
Presidenti amerikan, Donald Trump ka deklaruar se Izraeli nuk i ka njoftuar Shtetet e Bashkuara për sulmin ndaj një impianti të rëndësishëm të gazit në Iran, duke shtuar se kjo ishte hera e parë që Izraeli synonte infrastrukturë kaq kritike ekonomike.
Sulmi izraelit u drejtua ndaj fushës së gazit South Pars, një nga më të mëdhatë në botë dhe sipas Trump, ai nuk ishte i koordinuar me Shtetet e Bashkuara apo me Katarin.
"As SHBA dhe as Katari nuk ishin të përfshirë apo të njoftuar më herët", tha 79-vjeçari.
Megjithatë, burime izraelite thanë se Trump kishte qenë i informuar dhe operacioni ishte i koordinuar, duke përplasur qëndrimin e presidentit me versionin zyrtar izraelit. Qëllimi i sulmit, sipas tyre, ishte të pengohej Irani nga ndërprerja e furnizimeve të gazit dhe naftës përmes ngushticës së Hormuzit.
Pas sulmit izraelit, Irani goditi disa impiante të gazit në Katar, duke shkaktuar dëme materiale, por pa viktima të raportuara. Autoritetet katari kontaktuan menjëherë Shtetet e Bashkuara për të verifikuar nëse kishin dijeni për sulmet.
Trump paralajmëroi gjithashtu se Izraeli nuk do të kryejë sulme të tjera ndaj fushës së gazit South Pars pa një provokim të ri nga Irani, duke nënvizuar gatishmërinë e SHBA për të mbrojtur interesat e veta dhe aleatëve në rajon.
Ky incident vjen në një kohë kur tensionet në Lindjen e Mesme janë në rritje dhe vëmendja ndërkombëtare është e fokusuar te siguria e infrastrukturës energjetike. /Telegrafi/