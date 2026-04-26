Pamje, momenti kur Trump dhe Vance evakuohen me urgjencë mes panikut dhe të shtënave
Pamjet që po qarkullojnë në internet kapin momentet e tensionit të lartë pranë sallës së vallëzimit në Hotelin Hilton në Uashington, ku po zhvillohej Darka e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë.
Në video shihen agjentët e sigurisë që reagojnë në sekonda pas të shtënave me armë, duke krijuar një mburojë rreth presidentit Donald Trump, ndërsa zhurmat e të shtënave shkaktojnë panik në ambient.
- YouTube youtube.com
Në disa prej pamjeve, agjentët e Shërbimit Sekret e mbulojnë zëvendëspresidentin JD Vance dhe e largojnë shpejt nga salla, së bashku me presidentin Trump dhe Zonjën e Parë Melania Trump.
Lëvizjet e tyre duken të koordinuara dhe të menjëhershme.
Sipas zyrtarëve të zbatimit të ligjit, i dyshuari – një burrë 31-vjeçar nga Kalifornia – u arrestua dhe përballet me akuza që lidhen me armë zjarri.
Ende nuk është e qartë nga pamjet nëse incidenti kishte në shënjestër presidentin apo ishte një akt i izoluar pranë vendit të ngjarjes. /Telegrafi/