Trump krahason veten me Abraham Lincoln: Njerëzit me ndikim janë gjithmonë në shënjestër
Presidenti amerikan, Donald Trump, e ka krahasuar veten me Abraham Lincoln kur u pyet pse beson se të shtënat kanë ndodhur.
Si kujtesë, Trump ishte subjekt i dy atentateve për vrasje në vitin 2024.
"Pyes me respekt, pse mendoni se kjo vazhdon t'ju ndodhë?", pyeti një gazetar në konferencën për shtyp.
Presidenti u përgjigj: "Epo, e dini, unë kam studiuar vrasjet dhe duhet t'ju them, njerëzit me më shumë ndikim, njerëzit që bëjnë më shumë”, nisi Trump përgjigjen.
"Hidhini një sy njerëzve... Abraham Lincoln. Dua të them, shikoni njerëzit që kanë kaluar nëpër këtë, ku i kanë sjellë ata" , shtoi ai.
"Por njerëzit që bëjnë më shumë, njerëzit që kanë ndikimin më të madh, janë ata që ata ndjekin", vazhdoi Trump.
Presidenti Lincoln ishte presidenti i parë amerikan që u vra pasi u qëllua në kokë nga John Wilkes Booth në vitin 1865. /Telegrafi/