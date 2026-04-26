Të shtënat në darkën e Trump, reagon Rama: Sulm ndaj lirisë dhe demokracisë
Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në “X” ka reaguar lidhur me të shtënat e regjistruara gjatë darkës së Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në hotelin Uashington Hilton.
Rama shkruan ky sulm godet lirinë dhe mënyrën demokratike të jetesës kudo.
Ndër të tjera, ai dënoi sulmin teksa theksoi se ndihet i lehtësuar se të gjithë të pranishmit që ishin në darkë janë mirë.
“Shqetësuese të marr lajmin për sulmin e dhunshëm të një personi të armatosur në një hotel në Uashington, DC, gjatë një eventi presidencial me gazetarë. Një sulm si ky godet lirinë dhe mënyrën tonë demokratike të jetesës kudo. E dënoj me forcë. Ndihem i lehtësuar që Presidenti Trump dhe të gjithë të pranishmit janë shëndoshë e mirë", ka shkruar Rama.
Të shtënat me armë zjarri u regjistuar në darkën vjetore të Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë. Darka sapo kishte filluar kur një rrëmujë e madhe u dëgjua në hyrje të sallës.
Të pranishmit menjëherë u shtrinë në dysheme. Presidenti dhe zonja e parë Melania Trump, të cilët ishin ulur në tryezën qendrore në një vend të ngritur përballë mysafirëve, u larguan nga rojet e sigurisë./Telegrafi/
Unsettling to receive news of a gunman’s violent attack at a hotel in Washington, DC during a presidential event with journalists. An assault like this strikes at freedom and our democratic way of life everywhere. I vehemently condemn it. Relieved that the @POTUS and all those…
— Edi Rama (@ediramaal) April 26, 2026