Vrasje e trefishtë në Podgoricë – viktimat dhe i dyshuari raportohet se janë nga Rozhaja
Një ngjarje e rëndë ka tronditur Podgoricën, ku janë gjetur tre persona të pajetë në lagjen “Stari Aerodrom”.
Sipas mediave lokale, përcjell Telegrafi, viktimat janë tre burra të rritur, ndërsa sipas informacioneve, dy prej tyre janë vëllezërit Denis Hot (28) dhe Nezrin Hot (27), me origjinë nga Rozhaja.
Policia dyshon se krimi ka ndodhur pas mosmarrëveshjeve personale mes viktimave dhe të dyshuarit, duke përjashtuar lidhjet me grupe kriminale.
"Dyshohet se këtij akti kriminal i kanë paraprirë mosmarrëveshje personale midis personave të privuar nga jeta dhe të dyshuarit. Të gjithë personat janë me origjinë nga Rozhaja", ka njoftuar policia në Mal të Zi.
Si i dyshuar kryesor për këtë ngjarje është shpallur Vehid Muriq, po ashtu nga Rozhaja, i cili dyshohet se ka vrarë tre shokët e tij në një banesë me qira, ku ata punonin së bashku në ndërtimtari.
Sipas të dhënave paraprake, krimi mendohet të jetë kryer gjatë natës dhe me përdorimin e një mjeti të ftohtë.
Pas ngjarjes, i dyshuari besohet se është larguar drejt vendlindjes, ku dyshohet se ka ushtruar edhe dhunë ndaj nënës së tij.
Rasti u zbulua pasi familja e tij raportoi incidentin në polici, ndërsa autoritetet tashmë janë në kërkim intensiv të të dyshuarit. /Telegrafi/