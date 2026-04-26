Të shtëna në Uashington gjatë darkës së korrespondentëve, Trump evakuohet - arrestohet i dyshuari
- 26/04/2026 09:16- Netanyahu reagon rreth atentatit ndaj Donald Trump në Uashington
- 26/04/2026 09:07-VIDEO, momenti kur Trump dhe Vance evakuohen me urgjencë mes panikut dhe të shtënave
- 26/04/2026 08:49- Arrestohet i dyshuari, Trump publikon foton e tij pas sulmit në Uashington
- 26/04/2026 08:48- Sulmi i armatosur në Uashington, i dyshuari ishte i armatosur rëndë
- 26/04/2026 08:46- Të shtëna me armë gjatë Darkës së Korrespondentëve të Shtëpisë e Bardhë
Tension dhe panik në Uashington D.C. gjatë mbrëmjes së 25 prillit, pasi të shtëna me armë u raportuan pranë një pike sigurie jashtë sallës ku po mbahej darka vjetore e Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë.
Presidenti Donald Trump së bashku me Zonjën e Parë, Melania Trump dhe zëvendëspresidentin Jade Vance, u evakuuan me urgjencë nga vendi i ngjarjes nga agjentët e shërbimit sekret amerikan.
Ndërsa qindra të ftuar të profilit të lartë u përballën me momente frike dhe pasigurie.
Autoritetet kanë arrestuar një të dyshuar, i identifikuar si një burrë 31-vjeçar nga Kalifornia, që besohet të ketë vepruar i vetëm.
26/04/2026 09:16- Netanyahu reagon rreth atentatit ndaj Donald Trump në Uashington
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka reaguar pas raportimeve për një tentativë të dështuar të atentatit ndaj ish-presidentit amerikan Donald Trump në Uashington, DC.
Ai tha se ai dhe bashkëshortja e tij, Sara Netanyahu, janë “tronditur” nga ngjarja e ndodhur, duke shprehur lehtësim që Trump dhe Zonja e Parë janë të sigurt dhe në gjendje të mirë shëndetësore.
“Unë dhe Sara jemi të tronditur nga tentativa për atentat ndaj Presidentit Trump mbrëmë në Uashington, DC. Jemi të lehtësuar që Presidenti dhe Zonja e Parë janë të sigurt dhe në gjendje të mirë. U dërgojmë urimet tona për shërim të plotë dhe të shpejtë për policin e lënduar dhe përshëndesim Shërbimin Sekret amerikan për veprimin e tyre të shpejtë dhe vendimtar”
26/04/2026 09:07-VIDEO, momenti kur Trump dhe Vance evakuohen me urgjencë mes panikut dhe të shtënave
Pamjet që po qarkullojnë në internet kapin momentet e tensionit të lartë pranë sallës së vallëzimit në Hotelin Hilton në Uashington, ku po zhvillohej Darka e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë.
Në video shihen agjentët e sigurisë që reagojnë në sekonda pas të shtënave me armë, duke krijuar një mburojë rreth presidentit Donald Trump, ndërsa zhurmat e të shtënave shkaktojnë panik në ambient.
26/04/2026 08:49- Arrestohet i dyshuari, Trump publikon foton e tij pas sulmit në Uashington
I dyshuari që hyri me forcë në një pikë kontrolli sigurie dhe qëlloi një agjent të Shërbimit Sekret në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Uashington DC ishte i armatosur me disa armë dhe thika.
Donald Trump, zonja e parë Melania dhe zyrtarë të lartë u evakuuan shpejt në vend të sigurt nga eventi vjetor pasi u dëgjuan të shtëna me armë zjarri në eventin ku ishin të pranishëm rreth 2,500 persona.
26/04/2026 08:48- Sulmi i armatosur në Uashington, i dyshuari ishte i armatosur rëndë
Një incident i armatosur ka ndodhur në Uashington D.C., ku po mbahej Darka e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Hotelin Hilton, ku ishin të pranishëm presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe Zonja e Parë Melania Trump.
Pas të shtënave kanë ndërhyrë menjëherë forcat e rendit për të ndaluar një person të dyshuar të armatosur rëndë.
I dyshuari ishte i armatosur me disa armë, përfshirë një pushkë gjahu, një pistoletë dhe disa thika, përpara se forcat e rendit ta ndalonin, tha shefi i policisë në Uashington D.C.
26/04/2026 08:46- Të shtëna me armë gjatë Darkës së Korrespondentëve të Shtëpisë e Bardhë
Një burrë i armatosur me armë dhe thika hapi zjarr pranë sallës së vallëzimit ku po zhvillohej Darka e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Hotelin Hilton në Uashington, ku ishin të pranishëm presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe Zonja e Parë Melania Trump.
Videot që qarkullojnë në internet tregojnë agjentë që mbulojnë Trumpin, përpara se ta shoqërojnë atë, Melania Trumpin dhe zëvendëspresidentin JD Vance jashtë dhomës.
I dyshuari për të shtënat u identifikua si një burrë 31-vjeçar nga Kalifornia, sipas zyrtarëve të zbatimit të ligjit.
