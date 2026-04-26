Kush është i akuzuari për sulmin në Uashington? Zbulohet profili i tij
Burri i akuzuar për hapjen e zjarrit në hotelin Washington Hilton gjatë Darkës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë është identifikuar si Cole Allen, 31 vjeç, një programer nga Torrance, Kaliforni, i cili kaloi nga dizajnimi i lojërave me qitje, në një të dyshuar për tentim vrasje.
Sipas profilit të tij në LinkedIn dhe të dhënave online, jeta dhe karriera e Allenit ndjekin një rrugë të suksesshme si programer, inxhinier dhe zhvillues lojërash i pavarur.
Në shtator 2013, sipas profilit të tij online, ai u regjistrua në Institutin e Teknologjisë të Kalifornisë , i njohur si CalTech, i cili është shumë konkurrues, për të ndjekur një diplomë Bachelor në inxhinieri mekanike, nga e cila u diplomua në vitin 2017.
CalTech konfirmoi për Fox News Digital se një student i quajtur Cole Allen u diplomua nga shkolla në vitin 2017.
Në verën e vitit 2014, ai shkroi se kishte siguruar një tjetër vend konkurrues si student kërkimor universitar gjatë periudhës verore në Laboratorin e Propulsionit me Aeroplanë të NASA-s, ku tha se kishte kontribuar në kërkimin e astrofizikës.
Atë verë, thotë profili i tij, ai krijoi "First Law", një lojë me role të bazuar në fizikë dhe në luftime realiste dy-dimensionale në hapësirë.
Në CalTech, ai ndërtoi gjithashtu sisteme robotike sulmuese dhe mbrojtëse, sipas profilit të tij në LinkedIn.
Më vonë ai krijoi "Bohrdom", një videolojë komplekse 2-D e bazuar në fizikë që e përshkroi si një "kombinim të një loje garash me një ferr plumbash”e lëshuar në platformën popullore të lojërave Steam, sipas profilit të tij.
Duke filluar nga marsi i vitit 2020, thuhet në profilin e tij në LinkedIn, ai u bashkua me C2 Education, një kompani mësimdhënieje, duke u regjistruar në Universitetin Shtetëror të Kalifornisë, Dominguez Hills, në vitin 2022 për të ndjekur një master në shkenca kompjuterike, nga i cili u diplomua në maj 2025.
Kjo shkollë konfirmoi gjithashtu se një person me të njëjtin emër u diplomua me një diplomë masteri atë vit.
Një postim në Facebook i datës 30 dhjetor 2024 nga C2 Education uroi "Cole Allen të C2 Education Torrence për nderimin si mësuesi i muajit dhjetor". Një foto që përputhej me atë të Allen ishte bashkangjitur postimit.
Sipas të dhënave të Komisionit Federal të Zgjedhjeve, Allen i dhuroi 25 dollarë Kamala Harris gjatë ciklit zgjedhor të vitit 2024.
Gjatë një konference për shtyp, autoritetet thanë se Allen sulmoi një pikë kontrolli të Shërbimit Sekret në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë i armatosur me disa armë.
Më pas ai hapi zjarr ndaj një oficeri të Shërbimit Sekret, i cili u dërgua në spital pasi u qëllua me armë zjarri në jelekun e tij.
Agjentët qëlluan kundër Allenit, i cili shpëtoi. Ai u dërgua në spital.
Prokurorja e Shteteve të Bashkuara për Distriktin e Kolumbias, Jeanine Pirro, tha se Allen është akuzuar për përdorim të armës së zjarrit gjatë një krimi dhe sulm ndaj një oficeri federal duke përdorur një armë të rrezikshme.
Pirro njoftoi se priten akuza të tjera.
Presidenti amerikan, Donald Trump u largua me shpejtësi nga vendi i ngjarjes nga Shërbimi Sekret së bashku me Zonjën e Parë Melania dhe zyrtarë të tjerë të lartë të kabinetit.
Trump e përshkroi Allen si një "ujk të vetmuar" dhe një "person shumë të sëmurë".
Nuk u raportuan lëndime të tjera. /Telegrafi/