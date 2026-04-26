Zbulohen "gjetjet paraprake" rreth të shtënave në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë
Prokurori i përgjithshëm në detyrë i SHBA-së, Todd Blanche, ka thënë se "gjetjet paraprake" sugjerojnë se personi i dyshuar që qëlloi në darkën e korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë kishte në shënjestër Donald Trump dhe zyrtarët në administratën e tij.
Blanche i tha emisionit "Meet the Press" të NBC News: “Ne ende po hetojmë një motiv, dhe kjo është diçka që domosdoshmërisht do të zgjasë të paktën disa ditë. Ne besojmë se ai kishte në shënjestër zyrtarët e administratës në këtë sulm, tentativë sulmi, por kjo është përsëri, mjaft paraprake”.
Ata zyrtarë "ka të ngjarë" të përfshijnë presidentin e SHBA-së, shtoi Blanche.
Blanche vazhdoi duke thënë se nuk beson se i dyshuari po bashkëpunon me hetimin.
Ai do të akuzohet të hënën në gjykatën federale për sulm ndaj një oficeri federal, qitje me armë zjarri dhe përpjekje për të vrarë një oficer federal, tha Blanche, duke shtuar se nuk e dinte nëse kishte një lidhje të Iranit me sulmin.
Hetuesit besojnë se i dyshuari udhëtoi me tren nga Los Angeles në Çikago dhe më pas nga Çikago në Uashington DC me tren, përpara se të regjistrohej në hotelin ku u mbajt darka, shtoi Blanche.
Ai theksoi se hetuesit po shqyrtonin raportet se i dyshuari e kishte “bërë gati” armën diku në hotel, por se "nuk kishte shkuar shumë larg".
Deklaratat e tij vijnë pasi një tension dhe paniku në Uashington D.C. gjatë mbrëmjes së 25 prillit, pasi të shtëna me armë u raportuan pranë një pike sigurie jashtë sallës ku po mbahej darka vjetore e Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë.
Presidenti Donald Trump së bashku me Zonjën e Parë, Melania Trump dhe zëvendëspresidentin JD Vance, u evakuuan me urgjencë nga vendi i ngjarjes nga agjentët e shërbimit sekret amerikan.
Ndërsa qindra të ftuar të profilit të lartë u përballën me momente frike dhe pasigurie.
Autoritetet kanë arrestuar një të dyshuar, i identifikuar si një burrë 31-vjeçar nga Kalifornia, që besohet të ketë vepruar i vetëm. /Telegrafi/