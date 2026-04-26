Shefi i FBI-së reagon pas të shtënave: Krenar që punoj për presidentin Trump
Drejtori i FBI-së, Kash Patel, ka lëshuar një deklaratë në rrjete sociale duke falënderuar "zbatuesit e guximshëm të ligjit".
"Mbrëmë pamë më të mirën e lidershipit amerikan", tha ai.
"Jam krenar që punoj për presidentin Trump, i cili mbështet fuqimisht zbatimin e ligjit në të gjithë vendin - dhe krenar që drejtoj këtë agjenci që punon 24/7 për të mbajtur amerikanët të sigurt", shtoi Patel.
Ai njoftoi se hetimi është duke vazhduar dhe u bën thirrje të gjithë atyre që kanë informacion të flasin me autoritetet.
Last night we saw the best of American leadership.
I am proud to work for President Trump who so strongly backs law enforcement across this country - and proud to lead this agency that works 24/7 to keep Americans safe.
Thank you to our brave law enforcement and interagency… pic.twitter.com/FBeLhE4xm7
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 26, 2026
Ndryshe, pas të shtënave, presidenti Donald J. Trump, Zonja e Parë Melania Trump dhe Zëvendëspresidenti JD Vance u nxorën me nxitim nga salla e vallëzimit në Washington Hilton.
Pasi u evakuua, Trump ndau pamje të të dyshuarit.
Në një konferencë për shtyp, presidenti e quajti atë "një person të sëmurë”, duke shtuar se burri "sulmoi një pikë kontrolli sigurie të armatosur me armë të shumta dhe u rrëzua nga disa anëtarë shumë të guximshëm të Shërbimit Sekret". /Telegrafi/