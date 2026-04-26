Arrestohet i dyshuari, Trump publikon foton e tij pas sulmit në Uashington
I dyshuari që hyri me forcë në një pikë kontrolli sigurie dhe qëlloi një agjent të Shërbimit Sekret në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Uashington DC ishte i armatosur me disa armë dhe thika.
Donald Trump, zonja e parë Melania dhe zyrtarë të lartë u evakuuan shpejt në vend të sigurt nga eventi vjetor pasi u dëgjuan të shtëna me armë zjarri në eventin ku ishin të pranishëm rreth 2,500 persona.
Presidenti amerikan, Donald Trump, postoi foton e personit të dyshuar për armëmbajtje, duke u arrestuar.
I dyshuari është identifikuar nga autoritetet amerikane si 31-vjeçari Cole Thomas Allen, nga Torrance, Kaliforni.
Zyrtarët kanë thënë se ai nuk ka të kaluar kriminale dhe nuk ishte në radarin e zbatimit të ligjit.
Sipas policisë, i dyshuari ishte i armatosur me një pushkë gjahu, një pistoletë dhe disa thika.
Raportohet se ai shkëmbeu të shtëna me një oficer, i cili u godit, por nuk u lëndua sepse mbante veshur një jelek antiplumb.
Zyrtarët besojnë se i dyshuari ka vepruar i vetëm, por motivi i tij është i paqartë. /Telegrafi/