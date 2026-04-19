Nafta dhe benzina më lirë - publikohen çmimet e reja
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivate të naftës për datat 19–20 prill 2026, ku vërehet një ulje e lehtë në krahasim me një ditë më parë.
Sipas vendimit të fundit: Nafta (dizel): 1.72 €/litër (dje: 1.74 €/litër) – ulje prej 0.02 €, Benzina: 1.41 €/litër (dje: 1.42 €/litër) – ulje prej 0.01 € dhe Gazi: 0.88 €/litër (pa ndryshim)
Çmimet e reja hyjnë në fuqi nga ora 10:00 dhe vlejnë për ditën e diel dhe të hënë.
Ndërkohë, një ditë më parë, më 18 prill 2026, çmimet e derivateve kanë qenë pak më të larta, sidomos për naftën dhe benzinën, ndërsa çmimi i gazit ka mbetur i pandryshuar.
Autoritetet kanë bërë të ditur se qytetarët mund të adresojnë ankesat në lidhje me çmimet përmes kanaleve zyrtare të ministrisë.