Sulmohet fabrika iraniane e uraniumit
Irani ka raportuar zyrtarisht një sulm ndaj një objekti përpunimi të uraniumit, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA).
Agjencia bërthamore e OKB-së thotë se është informuar nga Irani se sot u sulmua objekti Shahid Rezayee Nejad në provincën Yazd (e njohur edhe si Ardakan).
"Nuk është raportuar asnjë rritje e niveleve të rrezatimit jashtë vendit", tha ajo.
— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 27, 2026
Bëhet e ditur se IAEA po shqyrton raportin.
Rafael Grossi, drejtori i IAEA-s, ka përsëritur thirrjen për përmbajtje ushtarake për të shmangur çdo rrezik të një aksidenti bërthamor.
Ndryshe, Ministri i Jashtëm i Iranit ka paralajmëruar për pasoja të rënda pas sulmeve të fundit në territorin e tij.
Dy nga fabrikat më të mëdha të çelikut në Iran, një central elektrik dhe centrale bërthamore civile ishin midis vendeve të goditura në sulme. /Telegrafi/