Gjenerali amerikan: 11.000 sulme ndaj Iranit, nisën misionet me B-52
Shefi i Shtabit të Përbashkët të Forcave të Armatosura të Shteteve të Bashkuara, gjenerali Dan Caine, deklaroi gjatë një konference në Pentagon se SHBA-të kanë kryer më shumë se 11 mijë sulme ndaj objektivave në Iran dhe kanë nisur misione me bombarduesit B-52.
Sipas tij, avionët luftarakë amerikanë janë tashmë të fokusuar në ndërprerjen dhe shkatërrimin e kanaleve logjistike dhe zinxhirëve të furnizimit që mbështesin impiantet iraniane për prodhimin e raketave, dronëve dhe anijeve, me synimin për t’ia pamundësuar vendit zëvendësimin e municionit të shkatërruar gjatë mijëra bombardimeve amerikane.
Duke folur për situatën në terren, Caine theksoi se aftësia e ushtrisë amerikane për të fluturuar me avionë të mëdhenj mbi Iran tregon se mbrojtja kundërajrore iraniane është dobësuar ndjeshëm.
Ai shtoi se operacionet e bombarduesve B-52 janë pjesë e një fushate më të gjerë për ruajtjen dhe zgjerimin e epërsisë ajrore të Shteteve të Bashkuara në rajon.
Nuk specifikoi se sa mund të zgjasë lufta apo cilat mund të jenë fazat e ardhshme të operacioneve. /Telegrafi/