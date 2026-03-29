WP: SHBA po përgatitet për pushtim tokësor të Iranit
Shtetet e Bashkuara po përgatiten për një pushtim tokësor të Iranit, sipas Washington Post.
Pentagoni po përgatitet për javë të tëra me trupa në terren, sipas WP, duke cituar zyrtarë amerikanë që folën në kushte anonimiteti.
WP raportoi se çdo operacion "nuk do të përbënte një pushtim në shkallë të plotë" dhe planet mund të përfshinin bastisje nga Operacionet Speciale dhe trupat konvencionale të këmbësorisë.
Nëse presidenti Donald Trump do të miratojë ndonjë nga këto plane mbetet e pasigurt, shkruan skynews.
Trump më parë tha se një pushtim tokësor ishte një "humbje kohe" sepse Irani tashmë kishte "humbur gjithçka".
Kohët e fundit, ai tha "Nuk do të dërgoj trupa askund", megjithëse shtoi "Nëse do të isha, sigurisht që nuk do t'ju thoja. Por nuk do të dërgoj trupa".
Ndryshe, administrata Trump ka planifikuar të dërgojë mijëra ushtarë nga Divizioni i 82-të Ajror i Ushtrisë Amerikane në rajon.
Por, sipas sondazheve, vendosja e trupave në tokën iraniane përballet me kundërshtime të konsiderueshme midis amerikanëve.
“The Post” tha se një sondazh i kohëve të fundit i kryer nga Associated Press dhe Qendra Kombëtare e Kërkimit të Opinionit në Universitetin e Chicagos tregoi se 62% e të anketuarve kundërshtojnë përdorimin e trupave tokësore, me vetëm 12% pro. /Telegrafi/