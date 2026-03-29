Ka kaluar saktësisht një muaj që kur SHBA dhe Izraeli nisën luftën me Iranin, duke shkaktuar një konflikt që ka përfshirë Lindjen e Mesme.

Ai ka vrarë mijëra njerëz, sipas një vlerësimi të CNN për numrin e të vdekurve të publikuar nga autoritetet rajonale.

Ja çfarë kanë thënë këto autoritete në lidhje me numrin e njerëzve të vrarë në Lindjen e Mesme që nga fillimi i luftës më 28 shkurt.

Irani: Të paktën 1,900 persona janë vrarë në sulmet ndaj Iranit që nga 28 shkurti, raportoi dje Gjysmëhëna e Kuqe Iraniane . Më 16 mars, ministri i jashtëm iranian tha se "qindra civilë iranianë", përfshirë më shumë se 200 fëmijë, janë vrarë që nga fillimi i konfliktit.

Libani: Të paktën 1,189 persona janë vrarë në sulmet izraelite në vend që nga 2 marsi, tha ministria e shëndetësisë e Libanit në një përditësim sot. Të paktën 124 fëmijë janë midis të vrarëve, sipas saj.

Iraku: Të paktën 96 persona janë vrarë në të gjithë Irakun që nga fillimi i luftës, thanë autoritetet. Në Rajonin gjysmë-autonom të Kurdistanit, të paktën 13 persona janë vrarë, sipas qeverisë rajonale.

Izraeli: Rreth 19 civilë janë vrarë brenda Izraelit që nga fillimi i konfliktit, pa përfshirë ata që vdiqën indirekt për shkak të sulmeve. Katër ushtarë izraelitë janë vrarë gjithashtu në Libanin Jugor, sipas ushtrisë izraelite.

SHBA: Trembëdhjetë anëtarë të shërbimit amerikan janë vrarë që kur filloi lufta e SHBA-së me Iranin një muaj më parë, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së.

Dhjetëra njerëz janë vrarë edhe në vende të tjera të rajonit që nga fillimi i konfliktit.

Vdekje për shkak të konfliktit janë raportuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar, Kuvajt, Bregun Perëndimor të pushtuar, Oman, Bahrein dhe Arabinë Saudite që nga 28 shkurti, sipas autoriteteve lokale. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë