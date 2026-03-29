Një muaj që nga fillimi i luftës me Iranin, mijëra njerëz janë raportuar të vrarë
Ka kaluar saktësisht një muaj që kur SHBA dhe Izraeli nisën luftën me Iranin, duke shkaktuar një konflikt që ka përfshirë Lindjen e Mesme.
Ai ka vrarë mijëra njerëz, sipas një vlerësimi të CNN për numrin e të vdekurve të publikuar nga autoritetet rajonale.
Ja çfarë kanë thënë këto autoritete në lidhje me numrin e njerëzve të vrarë në Lindjen e Mesme që nga fillimi i luftës më 28 shkurt.
Irani: Të paktën 1,900 persona janë vrarë në sulmet ndaj Iranit që nga 28 shkurti, raportoi dje Gjysmëhëna e Kuqe Iraniane . Më 16 mars, ministri i jashtëm iranian tha se "qindra civilë iranianë", përfshirë më shumë se 200 fëmijë, janë vrarë që nga fillimi i konfliktit.
Libani: Të paktën 1,189 persona janë vrarë në sulmet izraelite në vend që nga 2 marsi, tha ministria e shëndetësisë e Libanit në një përditësim sot. Të paktën 124 fëmijë janë midis të vrarëve, sipas saj.
Iraku: Të paktën 96 persona janë vrarë në të gjithë Irakun që nga fillimi i luftës, thanë autoritetet. Në Rajonin gjysmë-autonom të Kurdistanit, të paktën 13 persona janë vrarë, sipas qeverisë rajonale.
Izraeli: Rreth 19 civilë janë vrarë brenda Izraelit që nga fillimi i konfliktit, pa përfshirë ata që vdiqën indirekt për shkak të sulmeve. Katër ushtarë izraelitë janë vrarë gjithashtu në Libanin Jugor, sipas ushtrisë izraelite.
SHBA: Trembëdhjetë anëtarë të shërbimit amerikan janë vrarë që kur filloi lufta e SHBA-së me Iranin një muaj më parë, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së.
Dhjetëra njerëz janë vrarë edhe në vende të tjera të rajonit që nga fillimi i konfliktit.
Vdekje për shkak të konfliktit janë raportuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar, Kuvajt, Bregun Perëndimor të pushtuar, Oman, Bahrein dhe Arabinë Saudite që nga 28 shkurti, sipas autoriteteve lokale. /Telegrafi/