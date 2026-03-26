Shefi i NATO-s, Mark Rutte, ka folur në Bruksel sot në një konferencë shtypi duke prezantuar Raportin e tij Vjetor 2025.

Lideri i bllokut u pyet vazhdimisht në lidhje me kritikat e Donald Trump ndaj NATO-s, këtë mëngjes, i cili tha se vendet e NATO-s nuk kanë bërë “absolutisht asnjë gjë” për të mbështetur përpjekjet e SHBA-së ndaj Iranit, transmeton Telegrafi.

Por Rutte shmangu kritikat ose kundërshtimet ndaj udhëheqësit të SHBA-së, duke i marrë pyetjet si një shans për të provuar ta portretizojë NATO-n si duke vepruar në Lindjen e Mesme dhe duke tërhequr në të njëjtin drejtim me Uashingtonin.

Provat që ai dha përfshinin shkatërrimin e raketave balistike iraniane që shkonin drejt Turqisë, dhe anëtarët e saj si shumë nga 30 vendet që mblidheshin për të diskutuar rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.

Rutte ka ecur në ‘një litar të ngushtë’ midis Evropës dhe SHBA-së për disa vite tani, duke u përpjekur ta mbajë Trumpin në anën e tij - duke përfshirë edhe thirrjen e tij "baba" në një moment.

Shefi i NATO-s tha se i shpjegoi Trumpit se kjo ngadalësi ishte "për arsye të mira", pasi aleatët evropianë nuk e dinin qëllimin e SHBA-së dhe Izraelit për të sulmuar Iranin, kështu që nuk kishin qenë në gjendje të përgatiteshin. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë