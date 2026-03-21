Komandanti amerikan: Forcat e Iranit janë paralizuar, marina e tyre nuk po lundron
Shefi i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), Admirali Brad Cooper, tha se operacioni i Pentagonit në Iran ka goditur më shumë se 8,000 objektiva që nga fillimi i konfliktit në Lindjen e Mesme.
Në përditësimin e tij, të postuar në X, Cooper tha se fushata ka dobësuar aftësitë luftarake të Iranit dhe ka paralizuar forcat e tij detare.
Ai shtoi se sulmet kanë synuar me sukses vendet e raketave iraniane dhe dronët sulmues.
“Marina e tyre nuk po lundron, luftëtarët e tyre taktikë nuk po fluturojnë dhe kanë humbur aftësinë për të lëshuar raketa dhe dronë me ritmet e larta të vërejtura në fillim të konfliktit”, tha komandanti në një video.
Komentet vijnë pasi presidenti amerikan Donald Trump sinjalizoi të premten se SHBA-të po “i afrohen shumë” përmbushjes së objektivave të tyre në rajon.
Administrata Trump po punon për të siguruar kalimin e sigurt të anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit, vuri në dukje Cooper, duke shtuar se forcat amerikane kanë goditur 130 anije iraniane si pjesë e "eliminimit më të madh të një marine gjatë një periudhe tre-javore që nga Lufta e Dytë Botërore".
SHBA-të dhe Irani janë të përfshira në një luftë për kontrollin e rrugës ujore strategjike , një kanal i ngushtë midis Gjirit Persik dhe Gjirit të Omanit që transporton rreth 20 përqind të furnizimit botëror me naftë.
Trafiku i transportit detar komercial është bllokuar për javë të tëra për shkak të bllokadës de facto të vendosur si pjesë e fushatës hakmarrëse të Teheranit, duke intensifikuar frikën e ndërprerjeve të zgjatura të furnizimit me karburant dhe inflacionit global .
Sulmet në rritje në Gjirin Persik, duke përfshirë ato ndaj anijeve dhe infrastrukturës energjetike , i kanë çuar çmimet e naftës bruto deri në 119 dollarë për fuçi ditët e fundit.
Administrata Trump po shqyrton gjithashtu planet për të shoqëruar tankerë përmes ngushticës, një veprim që ekspertët thonë se është i rrezikshëm , kërkon kohë dhe mund të jetë i kushtueshëm.
Zyrtarët thuhet gjithashtu se po shqyrtojnë dërgimin e trupave tokësore në ishullin Kharg , terminali kryesor i eksportit të naftës së Iranit në Gjirin Persik.
Cooper pohoi se rihapja e Ngushticës së Hormuzit mbetet një objektiv kyç në operacionin e përbashkët ushtarak amerikano-izraelit , duke përmendur hedhjen e fundit të 5,000 bombave me depërtim të thellë në një bazë nëntokësore raketash iraniane përgjatë vijës bregdetare.
“Ne jo vetëm që e shkatërruam atë strukturë, por shkatërruam edhe vendet e mbështetjes së inteligjencës”, tha ai.
“Aftësia e Iranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në dhe përreth Ngushticës së Hormuzit është degraduar si rezultat, dhe ne nuk do të ndalemi së ndjekuri këto objektiva”, vazhdoi Admirali.
Pentagoni po dërgon mijëra marinarë shtesë në Lindjen e Mesme, edhe pse Trump mohoi planet për të urdhëruar anëtarët e shërbimit amerikan për një pushtim tokësor .
Presidenti hodhi poshtë mundësinë e një armëpushimi në Iran të premten, duke u thënë gazetarëve se administrata e tij "nuk po kërkonte ta bënte këtë".
“Nuk bëhet armëpushim kur shkatërrohet pala tjetër. Ata nuk kanë marinë. Ata nuk kanë forcë ajrore”, tha ai.
Të paktën 13 ushtarë amerikanë janë vrarë dhe afërsisht 232 të tjerë janë plagosur që nga fillimi i konfliktit më 28 shkurt, sipas shifrave të ofruara nga Pentagoni. /Telegrafi/