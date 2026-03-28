Houthit zotohen të mos i ndërpresin sulmet pasi u bashkuan në luftë
Rebelët Houthi të Jemenit kanë thënë se do të vazhdojnë operacionet ushtarake "në ditët në vijim", pasi u bashkuan në konfliktin me Iranin më herët gjatë ditës së sotme.
Ushtria izraelite tha më parë se kishte kapur një raketë të lëshuar nga Jemeni, me raportime që sugjerojnë se një tjetër predhë u qëllua gjithashtu nga vendi disa orë më vonë.
Pati gjithashtu raportime të pakonfirmuara se Houthit ishin përgjegjës për një dron të kapur mbi Izraelin jugor këtë mbrëmje.
Në një deklaratë, grupi rebel tha se po ndërmerrte veprime në mbështetje të "fronteve të rezistencës në Palestinë, vendin e sakrificës; Irakun, vendin e lavdisë dhe sfidës; Libanin, vendin e dinjitetit dhe vendosmërisë; dhe Iranin, vendin e krenarisë dhe nderit".
"Forcat e Armatosura të Jemenit pohojnë se, në përmbushjen e detyrave të tyre fetare, morale dhe humanitare ndaj popullit të lirë të kombit në frontet e xhihadit dhe rezistencës, dhe në përgjigje të krimeve të armikut kundër popullit dhe vendeve të kombit, ato do të vazhdojnë, me ndihmën e Allahut dhe mbështetjen tek Ai, të kryejnë operacionet e tyre ushtarake në ditët në vijim derisa armiku kriminal të ndërpresë sulmet dhe agresionin e tij", shton deklarata.
Disa analistë besojnë se Houthit së shpejti mund të sulmojnë anijet në Ngushticën Bab al Mandab.
Një veprim i tillë ka të ngjarë të shkaktojë më shumë ndërprerje në transportin detar global - dhe "dhimbje" të mëtejshme financiare për vendet perëndimore - përveç bllokadës së vazhdueshme të Ngushticës së Hormuzit nga Irani, një tjetër rrugë ujore kyçe.