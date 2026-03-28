Rebelët Houthi nisin një tjetër sulm ndaj Izraelit
Rebelët Houthi të Jemenit nisën një tjetër raketë drejt Izraelit, disa orë pas përpjekjes së tyre të parë për sulm sot.
Më parë, Izraeli tha se kishte kapur me sukses një raketë të lëshuar nga rebelët, pa raportuar për të lënduar.
Burime izraelite të sigurisë kanë deklaruar se një raketë e dytë u qëllua më vonë dhe ajo u interceptua.
Ndërkohë, gazeta The Times of Israel thotë se një dron, që mendohet gjithashtu se është nisur nga Jemeni, është kapur mbi qytetin jugor izraelit të Eilatit në orët e fundit.
Huthit përfshihen zyrtarisht në luftë - lëshohet raketë nga Jemeni, sirena alarmi në të gjithë Izraelin
Raketa më herët sot shënoi herën e parë që Houthit u përfshinë në konflikt.
Sulmi aktivizoi sirenat në Izrael, ndërsa ushtria pretendon se sistemet e mbrojtjes ajrore reaguan me sukses për të neutralizuar kërcënimin.
Banorëve fillimisht iu kërkua të ndjekin udhëzimet e Komandës së Frontit të Brendshëm, por IDF më pak se 15 minuta më vonë njoftoi se ishte e sigurt të dilnin nga strehimoret në të gjithë vendin. /Telegrafi/