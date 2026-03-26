Çmimi i naftës sërish rritet mbi 100 dollarë për fuçi
Çmimi i naftës është rikthyer përsëri mbi nivelin psikologjik prej 100 dollarësh për fuçi, duke reflektuar pasiguritë e vazhdueshme në tregjet globale të energjisë.
Këtë mëngjes, çmimet kanë shënuar një rritje të re, ndërsa tensionet gjeopolitike dhe lufta në vazhdim vazhdojnë të ndikojnë ndjeshëm në furnizimin dhe pritshmëritë e tregut.
Nafta Brent, e cila shërben si standard global për çmimet e naftës, është rritur me 1.61 për qind, duke arritur në 103.87 dollarë për fuçi. Kjo rritje vjen pas një rënieje të përkohshme të regjistruar një ditë më parë, kur çmimi kishte zbritur nën kufirin prej 100 dollarësh, shkruan skynews.
Rënia u nxit nga deklaratat e ish-presidentit amerikan, Donald Trump, i cili përmendi mundësinë e një marrëveshjeje paqeje me Iranin, duke krijuar pritshmëri për një lehtësim të mundshëm të tensioneve dhe ndoshta një rritje të furnizimit me naftë në treg.
Megjithatë, ky optimizëm rezultoi jetëshkurtër. Autoritetet në Teheran mohuan kategorikisht se po zhvillohen bisedime me ekipin e Trumpit, gjë që duket se ndikoi menjëherë në rikthimin e çmimeve në rritje.
Mungesa e konfirmimit për negociata të tilla ka shtuar pasigurinë në treg, duke bërë që investitorët të reagojnë me kujdes dhe të rrisin çmimet si pasojë e rrezikut të vazhdueshëm.
Nga ana tjetër, Trump ka deklaruar se udhëheqësit iranianë janë “të frikësuar” të pranojnë publikisht se po zhvillojnë bisedime me Shtetet e Bashkuara. Këto deklarata kanë shtuar më tej konfuzionin dhe tensionin diplomatik, duke ndikuar indirekt edhe në luhatjet e tregut të naftës.
Në përgjithësi, zhvillimet e fundit tregojnë se çmimet e naftës mbeten shumë të ndjeshme ndaj deklaratave politike dhe situatave gjeopolitike. Çdo sinjal për përmirësim apo përkeqësim të marrëdhënieve ndërkombëtare mund të ketë ndikim të menjëhershëm në tregjet globale të energjisë. /Telegrafi/