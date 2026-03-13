Sa karburante dhe produkte të tjera nxirren nga një fuçi nafte?
A e dini se çfarë është një fuçi nafte? Është një njësi matëse dhe një fuçi përmban 159 litra “ari të zi”.
Por, sa produkte mund të nxirren nga një fuçi e tillë? Përqindjet ndryshojnë.
Pra, nga 159 litra nafte nxirren gjithsej 170 litra produkte të ndryshme.
Nafta e papërpunuar ka shumë molekula të mëdha, dhe kur ato thyhen në molekula më të vogla, volumi rritet.
Produktet përfundimtare zënë më shumë hapësirë se nafta e papërpunuar që hyn në procesin e rafinimit.
Nga këto 170 litra produktesh, 73 litra shkojnë për benzinë, dizeli përbën rreth 40 litra, kerozina 15,5 litra, ndërsa pjesa tjetër është gaz nafte i lëngshëm, asfalt, vajra petrokimikë dhe të tjerë, koksi, butani…
Shumica e produkteve përdoren në industri të ndryshme, kështu që derivatet e naftës mund t'i gjejmë në goma, kozmetikë, lodra, sapun, lente…