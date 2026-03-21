SHBA do të dërgojë mijëra trupa në Lindjen e Mesme - tre javë para kohës së planifikuar
Shtetet e Bashkuara të Amerikës po dërgojnë mijëra marinsa dhe trupa shtesë në Lindjen e Mesme rreth tre javë përpara afatit të planifikuar, kanë thënë për agjencinë Reuters tre zyrtarë amerikanë.
Anija e marinës amerikane USS Boxer, që transporton Njësinë Ekspeditore të Marinës, po niset nga bregu perëndimor i vendit, tha një zyrtar anonim.
Zyrtarët treguan se nuk është marrë asnjë vendim për të dërguar trupa brenda Iranit, por do të forcohet kapaciteti për operacione të ardhshme në Lindjen e Mesme.
Burimet nuk konfirmuan se cili do të jetë roli i trupave shtesë, shkruan skynews.
Rrjeti partner amerikan NBC News raportoi javën e kaluar se rreth 2500 marinsa dhe 2500 detarë shtesë do të dërgoheshin në rajon.
Kur u pyet dje në Shtëpinë e Bardhë për mundësinë e vendosjes së trupave në tokë brenda Iranit, presidenti amerikan, Donald Trump u përgjigj “Nuk po dërgoj trupa askund – dhe nëse do ta bëja, nuk do t’jua thosha”. /Telegrafi/