Mojtaba Khamenei refuzoi propozimet për uljen e tensioneve
Udhëheqësi suprem iranian, Ajatollah Mojtaba Khamenei, ka refuzuar propozimet për uljen e tensioneve ose për ndërprerjen e konfliktit të armatosur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat Teherani i mori përmes dy vendeve ndërmjetëse, tha sot një zyrtar i lartë iranian.
Qëndrimi i Khameneit ndaj hakmarrjes ndaj SHBA-ve dhe Izraelit ishte “shumë i ashpër dhe serioz” në takimin e tij të parë të përkushtuar për politikën e jashtme, tha një zyrtar i paidentifikuar, i cili nuk sqaroi nëse Khamenei ishte i pranishëm personalisht në takim.
I njëjti burim raportoi se udhëheqësi suprem tha se “nuk është koha e duhur për paqe deri sa SHBA-të dhe Izraeli të jenë ‘në gjunjë’, të pranojnë humbjen dhe të paguajnë kompensim”.
Tre burime thanë më 14 mars për Reuters se administrata amerikane ka refuzuar përpjekjet e aleatëve të Lindjes së Mesme për të nisur bisedime diplomatike me qëllim të përfundimit të luftës në Iran.
Që nga fillimi i luftës amerikano-izraelite kundër Iranit më 28 shkurt, të paktën 2000 persona janë vrarë, dhe fundi i konfliktit nuk duket i afërt.
Sundimi i Ngushticës së Hormuzit, përmes të cilit kalon një e pesta e naftës botërore, është mbyllur, dhe aleatët amerikanë refuzuan kërkesën e presidentit amerikan, Donald Trump për ndihmë për ta hapur, çka ka ndikuar në rritjen e çmimeve të energjisë dhe ka përforcuar frikën nga inflacioni. /Telegrafi/