SHBA-të do të dërgojnë 3,000 ushtarë të tjerë në Lindjen e Mesme
Pentagoni amerikan do të urdhërojë vendosjen e 3,000 trupave të tjera në Lindjen e Mesme, raportoi Wall Street Journal.
Një urdhër me shkrim për dërgimin e ushtarëve, që thuhet se është nga njësia e 82-të ajrore e ushtrisë amerikane, pritet të publikohet në orët në vijim, thanë dy zyrtarë amerikanë për median.
Kjo vjen pas raportimeve më 13 mars se 5,000 marinarë dhe marinarë amerikanë, së bashku me një anije sulmi amfibe, po dërgoheshin në rajon, transmeton Telegrafi.
Donald Trump ka këmbëngulur vazhdimisht se nuk dëshiron të dërgojë trupa amerikane në terren në Iran gjatë konfliktit.
Presidenti amerikan tha gjithashtu të premten se SHBA-të po shqyrtojnë "t'i japin fund" operacioneve të tyre ushtarake në Lindjen e Mesme.
Vetëm dje, ai pretendoi se ishin zhvilluar bisedime "produktive" me Teheranin mbi konfliktin, duke e çuar atë në ndërprerjen e sulmeve të kërcënuara ndaj termocentraleve iraniane për pesë ditë.
Por ekspertët vazhdojnë të pyesin veten nëse SHBA-të mund të veprojnë me disa trupa tokësore, ndoshta për të ndihmuar në sigurimin e rrugës ujore jetësore të Ngushticës së Hormuzit, ose për të marrë kontrollin e furnizimeve iraniane me naftë nëpërmjet qendrës së eksportit të Ishullit Kharg.
SHBA-të bombarduan ishullin më herët gjatë luftës, por Trump u shpreh i vendosur të thoshte se i la të paprekura objektet e energjisë.
/Telegrafi/