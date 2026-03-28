WP: SHBA ka lëshuar mbi 850 raketa Tomahawk në Iran
Më shumë se 850 raketa Tomahawk janë qëlluar nga SHBA-të në luftën e Iranit deri më tani, raportoi Washington Post.
Shkalla me të cilën ushtria po i përdor raketat ka alarmuar disa zyrtarë të Pentagonit, duke çuar në diskutime të brendshme se si të vihen në dispozicion më shumë raketa, sipas raportit, i cili citon njerëz të njohur me çështjen.
Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, i tha agjencisë së lajmeve Reuters se ushtria amerikane kishte rezerva armësh "më se të mjaftueshme" për të arritur qëllimet e saj ushtarake në Iran "dhe më gjerë".
"Megjithatë, presidenti Trump ka qenë gjithmonë i përqendruar intensivisht në (forcimin) e forcave tona të armatosura dhe ai do të vazhdojë t'u bëjë thirrje kontraktorëve të mbrojtjes që të ndërtojnë më shpejt armë të prodhuara në Amerikë, të cilat janë më të mirat në botë", tha Leavitt.
Ndryshe, G7 ka rënë dakord të mbrojë kalimin nëpër Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kritike për eksportet e energjisë, por vetëm pasi të përfundojë lufta midis Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit.
Angazhimi i përbashkët nga ministrat e jashtëm vjen ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump, po rrit presionin mbi vendet evropiane për të ndihmuar në sigurimin e rrugës ujore, të cilën Teherani e ka mbajtur praktikisht të mbyllur që nga fillimi i armiqësive gati një muaj më parë. /Telegrafi/