Teherani u përball me bombardime të rënda gjatë natës
Sipas raportimeve të mediave, kryeqyteti iranian, Teheran, u përball me bombardime intensive gjatë natës.
Informacionet paraprake tregojnë se ndër objektivat e sulmeve ishin kazermat ushtarake, objektet e shërbimeve detare dhe “Iran University of Science and Technology”, një nga institucionet më të njohura arsimore të vendit.
Deri më tani nuk ka raportime të detajuara mbi dëmet materiale ose viktimat, por autoritetet lokale janë në gatishmëri për të kontrolluar situatën dhe për të evakuuar zonat e prekura.
Ky sulm vjen ndërsa tensionet në rajon po thellohen dhe është pjesë e një serie incidentesh që kanë prekur qytete të ndryshme iraniane gjatë javëve të fundit.
Analistët e sigurisë paralajmërojnë se goditjet ndaj infrastrukturës ushtarake dhe akademike mund të kenë pasoja serioze për stabilitetin në rajon, duke rritur frikën për një përshkallëzim më të gjerë të konfliktit. /Telegrafi/