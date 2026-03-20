Netanyahu zbulon tre objektivat kryesore në luftën kundër Iranit
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, dha një konferencë për shtyp mbrëmë, e cila ka bërë bujë në media pas sulmit të Izraelit ndaj fushave iraniane të gazit këtë javë.
Ja një përmbledhje e disa prej komenteve kryesore të Netanyahut, të cilat u drejtoheshin posaçërisht mediave botërore.
Trump i kërkoi Izraelit të përmbahet nga sulmet në fushat e gazit
Netanyahu zbuloi se presidenti amerikan, Donald Trump, i kishte kërkuar Izraelit të mos sulmonte objektet iraniane të fushave të gazit dhe se Izraeli kishte vepruar i vetëm në sulmet këtë javë që shkaktuan një përshkallëzim të konfliktit dhe rritje të çmimeve globale të energjisë.
"Fakti numër një, Izraeli veproi i vetëm kundër kompleksit të gazit Asaluyeh. Fakti numër dy, presidenti Trump na kërkoi të përmbahemi nga sulmet e ardhshme, dhe ne po i përmbahemi”, deklaroi lideri izraelit.
Tre objektivat e luftës së Izraelit
Udhëheqësi izraelit përcaktoi gjithashtu tre qëllime që Izraeli ka për luftën në Iran.
"Objektivat tona janë tre. Një , heqja e kërcënimit bërthamor. Së dyti , heqja e kërcënimit të raketave balistike dhe heqja e të dyja këtyre kërcënimeve përpara se ato të varrosen thellë nën tokë dhe të bëhen imune ndaj sulmeve ajrore. Dhe së treti , kjo do të thotë krijimi i kushteve që populli iranian të kuptojë lirinë e tij, të kontrollojë fatin e tij", vazhdoi ai.
Pretendohet se Irani është 'më i dobët se kurrë'
Netanyahu tha gjithashtu se Lindja e Mesme ka ndryshuar "përtej çdo njohjeje" për shkak të ndërhyrjes së Izraelit dhe SHBA-së.
“Izraeli është më i fortë se kurrë", tha ai, përpara se ta përshkruante Iranin si "më të dobët se kurrë".
"Ne e kemi sjellë mikun tonë, SHBA-në, në një bashkëpunim të paparë në histori", tha Netanyahu.
"Bashkëpunimi i shkëlqyer midis meje dhe mikut tim të mirë Trump është i pashembullt”, shtoi ai.
Netanyahu mohon se e ka “tërhequr” SHBA-në në luftë
Lidhur me temën e bashkëpunimit me SHBA-në, Netanyahu mohoi të ketë ushtruar presion mbi aleatin e tij për t'u bashkuar me luftën në fund të shkurtit.
“A mendon vërtet dikush se dikush mund t’i tregojë presidentit Trump se çfarë të bëjë?”, shtoi kryeministri izraelit,
Zgjidhje për Ngushticën e Hormuzit?
Netanyahu gjithashtu sugjeroi që, në të ardhmen, Ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një problem i tillë për ekonominë globale.
Tubacionet, sugjeroi ai, do të ishin zgjidhja përfundimtare - megjithëse dukej se i anashkaloi kostot e larta të një infrastrukture të tillë.
"Në vend që të kaloni nëpër pikat e ngushticës së Hormuzit dhe ngushticës Bab-al-Mandab për të pasur rrjedhën e naftës, thjesht krijoni tubacione nafte, tubacione gazi që shkojnë në perëndim përmes Gadishullit Arabik deri në Izrael, deri në portet tona mesdhetare, dhe thjesht i keni hequr këto pika përgjithmonë. Kjo është padyshim e mundur."
Së fundmi, Netanyahu sugjeroi që lufta mund të përfundojë "shumë më shpejt nga sa mendojnë njerëzit".
Por ai tha gjithashtu se "ka ende shumë punë për të bërë, dhe ne do ta bëjmë tani". /Telegrafi/