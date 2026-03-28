Merz: Ndryshimi i regjimit në Iran duket i paarritshëm, as në Afganistan nuk arritëm ta bëjmë për 20 vjet
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka shprehur dyshime të forta mbi qëllimet e luftës kundër Iranit, duke theksuar se ndryshimi i regjimit në vend duket një objektiv jashtë mundësive reale.
Deklaratat e tij vijnë në një periudhë tensioni të lartë ndërkombëtar dhe ndërsa disa vende perëndimore po shqyrtojnë opsione diplomatike dhe ushtarake për të frenuar ndikimin e Teheranit në rajon.
“A është me të vërtetë ndryshimi i regjimit në Iran qëllimi i kësaj lufte? Nëse po, unë nuk besoj se do ta arrijnë atë”, tha Merz gjatë një interviste të fundit për mediat gjermane.
Ai nënvizoi se përvoja e ndërhyrjes së NATO-s në Afganistan është një paralajmërim i qartë.
“Në Afganistan mori 20 vjet që të ndodhte ndryshimi i regjimit, dhe në fund u kalua nga një regjimi mullahësh te një tjetër, pa sjellë stabilitet real,” shtoi ai.
Merz theksoi gjithashtu se sulmet ushtarake dhe presioni ndërkombëtar nuk garantojnë domosdoshmërisht sukses në ndryshimin e regjimeve, dhe paralajmëroi se rezultatet mund të jenë të paparashikueshme dhe të kushtueshme për vendet perëndimore që ndërhyjnë.
Deklarata e kancelarit gjerman ka rëndësi të veçantë, pasi gjermanët janë një prej aktorëve kryesorë të Bashkimit Evropian, i cili ka rolin e lehtësuesit dhe ndërmjetësuesit diplomatik në konfliktet e Lindjes së Mesme.
Në këtë kontekst, tensionet ndërkombëtare mbi Iranin vazhdojnë të rriten, ndërsa disa vende po shqyrtojnë kombinime të politikave ekonomike, diplomatike dhe ushtarake për të kufizuar ndikimin e Teheranit në rajon dhe për të parandaluar një destabilizim të mëtejshëm të Lindjes së Mesme. /Telegrafi/