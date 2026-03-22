Katar, 6 të vdekur pas rrëzimit të helikopterit ushtarak
Të paktën gjashtë persona në bordin e një helikopteri ushtarak të Katarit kanë humbur jetën në një përplasje në ujërat e shtetit të Gjirit pas një “defekti teknik”, tha qeveria.
Shtatë persona ishin në bord, ndërsa ministria e brendshme e Katarit tha se operacionet e specializuara vazhdojnë për të gjetur personin e fundit të zhdukur.
Ministria e mbrojtjes e Katarit deklaroi se helikopteri kishte një mosfunksionim teknik gjatë një “detyre rutinë”, gjë që çoi në rrëzimin e tij në ujërat territoriale të vendit.
Nuk kishte informacione të menjëhershme mbi shkakun përtej defektit teknik, dhe nuk kishte asnjë tregues se rrëzimi ishte rezultat i veprimeve armiqësore.
Ministria e mbrojtjes njoftoi emrat e të ndjerëve si më poshtë: Kapiten Mubarak Salem Daway Al-Marri, Rreshter Fahad Hadi Ghanem Al-khayarin dhe Kaporal Mohammed Maher Mohammed nga Forcat e Armatosura të Katarit; Major Sinan Tastekin nga Forcat e Përbashkëta Katar-Turqi; dhe bashkëpunëtorët civilë turq Suleiman Cemra Kahraman dhe Ismail Anas Can.
Në deklaratën e ministrisë thuhet se operacioni i kërkimit për Kapitenin Saeed Nasser Samekh nga Forcat e Armatosura të Katarit është ende në vazhdim, ndërsa ministria shprehu "ngushëllimet e saj të sinqerta" familjeve të viktimave.
Në një deklaratë, Ministria Turke e Mbrojtjes tha se një nga ushtarët e saj dhe dy anëtarë të personelit të kompanisë turke të mbrojtjes Aselsan u vranë në rrëzimin e helikopterit. /Telegrafi/