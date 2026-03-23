Kanë mbetur më pak se 16 orë, ultimatumi i Trumpit për Iranin po skadon
Kanë mbetur më pak se 16 orë deri në skadimin e ultimatumit të presidentit amerikan, Donald Trump, ndaj Iranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit.
Presidenti kërkoi që Teherani të rihapë korridorin e transportit detar në një postim në rrjetin e tij social, Truth Social, të shtunën në mbrëmje.
Duke dhënë vetëm 48 orë për t’u bindur, ai e paralajmëroi Teheranin se përndryshe SHBA-të do të “godisnin dhe shkatërronin centralet e tij, duke filluar me më të madhin”.
Nga ana e tij, Irani këmbëngul që rruga ujore të mbetet e hapur, por jo për anijet e lidhura me "armiqtë e Iranit".
Qeveria e Teheranit ka paralajmëruar gjithashtu se do të shënjestrojë infrastrukturën e naftës në rajon nëse sulmohen termocentralet e saj "dhe çmimi i naftës do të mbetet i lartë për një kohë të gjatë".
Ndryshe, Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë thase të paktën 40 asete energjetike ishin dëmtuar "rëndë ose shumë rëndë" në Lindjen e Mesme për shkak të luftës në rajon.
"Të paktën dyzet...asete energjetike në rajon janë dëmtuar rëndë ose shumë rëndë në nëntë vende", deklaroi Fatih Birol.
Birol theksoi gjithashtu se ekonomia globale përballet me një "kërcënim të madh, të madh" për shkak të luftës së Iranit. /Telegrafi/