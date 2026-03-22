"Irani rrezikon gjithë botën", Netanyahu u bën thirrje vendeve tjera t'u bashkohen në luftë
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se është koha që udhëheqësit botërorë të “bashkohen” me operacionet SHBA-Izrael kundër Iranit.
"Jam i lumtur të them se mund të shoh disa prej tyre që fillojnë të lëvizin në atë drejtim, por nevojitet më shumë", tha Netanyahu.
Duke vizituar vendin e një sulmi iranian në Arad në Izraelin jugor, Netanyahu tha se sulmi ishte "provë" se Irani duhet të ndalet dhe se "rrezikon të gjithë botën".
Ai konfirmoi se askush nuk u vra në sulm, por shtoi se sulmi kishte "shënjestruar një zonë civile".
Komentet e tij u bënë jehonë atyre të bëra nga presidenti amerikan, Donald Trump, i cili ka kritikuar vazhdimisht atë që ai e quan mungesë gatishmërie nga aleatët perëndimorë për të ofruar mbështetje të mëtejshme në konflikt, veçanërisht në ndihmën për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Ndryshe, Irani ka paralajmëruar se çmimet globale të naftës do të mbeten të larta për një kohë të gjatë nëse sulmohet infrastruktura e tij kryesore e energjisë.
Ai ka kërcënuar të “shkatërrojë” menjëherë vendet e energjisë dhe naftës në të gjithë Lindjen e Mesme nëse sulmohen termocentralet e saj. /Telegrafi/