Droni shënjestron aeroportin e Kuvajtit dhe dëgjohen sirena në Bahrein
Pavarësisht pretendimeve të Donald Trump se SHBA-të e kanë fituar luftën, të dyja palët vazhduan të shkëmbejnë zjarr gjatë natës dhe në ditën e 26-të të konfliktit.
Forcat Mbrojtëse të Izraelit thanë në një postim në Telegram se kishin nisur sulme që synonin infrastrukturën në të gjithë Teheranin.
Agjencia iraniane e lajmeve SNN tha se sulmet goditën një zonë banimi në qytet, transmeton Telegrafi.
Garda Revolucionare e Iranit tha se nisi sulme kundër vendeve në Izrael, duke përfshirë Tel Avivin dhe Kiryat Shmona, si dhe bazat amerikane në Kuvajt, Jordani dhe Bahrein.
Kuvajti tha se zmbrapsi sulme të reja, me dronë që goditën një rezervuar karburanti në Aeroportin Ndërkombëtar të Kuvajtit, duke i vënë flakën.
Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite tha se shkatërroi të paktën tetë dronë në provincën lindore të pasur me naftë të mbretërisë.
Sirenat e alarmit për raketa u dëgjuan në Bahrein.