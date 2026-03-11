'Godit fort': Izraeli publikon regjistrimin e bisedës midis një piloti të tyre dhe një piloti amerikan
Forcat Ajrore Izraelite kanë publikuar një regjistrim të asaj që e quajnë një bisedë midis njërit prej pilotëve të tyre luftarakë dhe një piloti luftarak amerikan.
Piloti i Izraelit mund të dëgjohet duke i thënë homologut të tij amerikan se është një "nder për ne të luftojmë me ju".
"Ju lutemi qëndroni të sigurt atje jashtë, goditni fort", përgjigjet piloti amerikan.
Dhe këto regjistrime vijnë në ditën kur presidenti amerikan, Donald Trump, ka përsëritur
komentet e mëparshme se operacionet ushtarake amerikane në vend janë "disa javë... [disa] javë ekskursion".
'Një luftëtar pothuajse i padukshëm': Ky është aeroplani luftarak që thuhet se ka luajtur një rol kritik në sulmet ndaj Iranit
Presidenti amerikan më pas përsërit gjithashtu se aftësitë ushtarake dhe detare të Iranit janë paralizuar nga sulmet amerikane.
"Ne e rrëzuam dy herë udhëheqjen e tyre dhe tani ata kanë një grup të ri që po vjen. Le të shohim se çfarë do t'u ndodhë atyre", ka shtuar Trump.
Irani njoftoi Mojtaba Khamenein si udhëheqësin e ri suprem të dielën, duke pasuar të atin, Ali Khamenein, i cili u vra në sulmet e para SHBA-Izrael më 28 shkurt. /Telegrafi/