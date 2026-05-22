Rubio bën thirrje për ‘Plan B’ për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit
Marco Rubio ka bërë thirrje për një "plan B" për hapjen e Ngushticës së Hormuzit në rast se Irani refuzon të heqë bllokadën e tij.
“Po sikur Irani të thotë ne refuzojmë të hapim ngushticat, ne do t’i zotërojmë ato dhe do të vendosim taksa”, pyeti Rubio, duke iu drejtuar gazetarëve pas takimit të NATO-s në Suedi.
"Në atë pikë, diçka duhet bërë në lidhje me të", shtoi ai.
Sekretari i shtetit i SHBA-së deklaroi se të gjithë të prekurit do të duhet të "fillojnë të mendojnë" për planet e emergjencës dhe pretendon se "mori shumë miratime" kur e ngriti këtë pikë në takim.
"Nuk e di nëse ky do të ishte domosdoshmërisht një mision i NATO-s, por sigurisht që do të ishin vendet e NATO-s ato që mund të kontribuojnë në të", shtoi ai.
Anëtarët evropianë të NATO-s më parë i kanë refuzuar me vendosmëri kërkesat e presidentit amerikan, Donald Trump, për ndihmë në thyerjen e bllokadës iraniane me forcë, duke thënë se do të ndihmonin në sigurimin e korridorit detar vetëm në rast të një paqeje të qëndrueshme.
Rubio përsëriti gjithashtu qëndrimin e tij të mëparshëm se ka pasur "disa përparime" - por, shtoi: “Nuk kemi arritur ende atje".
Ndërsa Rubio tha se shpresonte që kjo të ndryshonte, ai theksoi se presidenti "ka mundësi të tjera" nëse nuk ndodh kjo.
"Ai preferon të ketë një marrëveshje të mirë, por ai vetë ka shprehur shqetësimin se ndoshta kjo nuk është e mundur", tha ai. /Telegrafi/