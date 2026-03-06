Shpërthim gjatë transmetimit live në Teheran, gazetari vrapon për t'u fshehur
Videoja nga transmetuesi shtetëror iranian IRIB tregon momentin kur një nga gazetarët vrapon për t'u fshehur ndërsa një sulm godet afër kryeqytetit Teheran të premten.
Gazetari mund të shihet duke folur në transmetim kur një shpërthim i fuqishëm dëgjohet afër.
Pastaj ai përkulet dhe ikën, ndërsa një re tymi shihet duke u ngritur në ajër.
Teherani u bombardua intensivisht sot në mëngjes, me shpërthime të dëgjuara në të gjithë qytetin.
Reporter runs for cover on air as strikes hit nearby in Tehran, video shows #IranWar #IranIsraelWar #USAirForce #usa #trump pic.twitter.com/mi0H3V0g36
— Mannat TV Punjabi USA (@lapunjabiradio) March 6, 2026
Gazetari i IRIB tha se po raportonte nga Sheshi Hor, afër Avenue Jomhuri, një zonë e njohur tregtare që ishte gjithashtu në shënjestër, sipas raportimeve.
Një banore e Teheranit deklaroi se duroi një natë të tmerrshme sulmesh, sipas Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Iraniane.
“Kur erdhën goditjet e radhës, dëgjuam sikur po binte diçka… Shkuam në bodrum, kur dolëm pamë njerëz përreth të gjakosur”, tha ajo.
Video nga Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Iraniane tregon gjithashtu shkatërrimin në rrugën Niloofar të Teheranit, një zonë kryesisht banimi, me ndërtesa të bombarduara dhe rrënoja të shpërndara në rrugë. /Telegrafi/