Konfirmohet vdekja e ushtarit të shtatë amerikan në luftën me Iranin
Një ushtar i shtatë amerikan është vrarë gjatë luftës në Iran, njoftoi Komanda Qendrore e SHBA-së.
Ushtari vdiq nga plagët e marra gjatë sulmeve fillestare të Iranit në të gjithë Lindjen e Mesme.
“Ushtari u plagos rëndë në vendin e një sulmi ndaj trupave amerikane në Mbretërinë e Arabisë Saudite”, thuhet në një deklaratë.
Identiteti i ushtarit do të mbahet i fshehtë deri në 24 orë pasi të jenë njoftuar të afërmit e tij më të afërt.
CENTCOM Update
TAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026
Të shtunën, presidenti amerikan, Donald Trump, mori pjesë në kthimin e trupave të gjashtë amerikanëve të parë të vrarë në luftë, në një ceremoni solemne dhe të qetë në Bazën Ajrore të Doverit në shtetin e Delaware.
Gjashtë rezervistë të Ushtrisë Amerikane u vranë pas një sulmi me dron iranian në portin e Shuaiba në Kuvajt të dielën. /Telegrafi/