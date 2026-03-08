Një ushtar i shtatë amerikan është vrarë gjatë luftës në Iran, njoftoi Komanda Qendrore e SHBA-së.

Ushtari vdiq nga plagët e marra gjatë sulmeve fillestare të Iranit në të gjithë Lindjen e Mesme.

“Ushtari u plagos rëndë në vendin e një sulmi ndaj trupave amerikane në Mbretërinë e Arabisë Saudite”, thuhet në një deklaratë.

Identiteti i ushtarit do të mbahet i fshehtë deri në 24 orë pasi të jenë njoftuar të afërmit e tij më të afërt.



Të shtunën, presidenti amerikan, Donald Trump, mori pjesë në kthimin e trupave të gjashtë amerikanëve të parë të vrarë në luftë, në një ceremoni solemne dhe të qetë në Bazën Ajrore të Doverit në shtetin e Delaware.

Gjashtë rezervistë të Ushtrisë Amerikane u vranë pas një sulmi me dron iranian në portin e Shuaiba në Kuvajt të dielën. /Telegrafi/

