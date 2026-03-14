Si e sheh ChatGPT luftën në Iran - ky është "skenari më i keq i mundshëm"
Lufta në Lindjen e Mesme ka zgjuar tensione që vazhdojnë prej javësh, pa shenja se po ulen. Askush nuk mund të parashikojë se sa do të zgjasë kjo situatë, por më poshtë ofrohet një analizë mbi zhvillimet dhe pasojat e mundshme.
Sipas këtij chatboti, përfundimi më i mundshëm i konflikteve midis Iranit dhe SHBA-së nuk është një luftë e plotë deri në fund, por një konflikt i kufizuar që zgjat një kohë dhe përfundon me negociata.
Në këtë skenar, Irani do të humbiste pjesë të infrastrukturës ushtarake dhe bërthamore, por regjimi ndoshta do të mbetej në pushtet.
"Parashikimi më realist është që lufta të përfundojë me negociata pas një periudhe sulmesh të fuqishme ushtarake. Historia tregon se konfliktet midis fuqive të mëdha dhe shteteve rajonale shpesh përfundojnë në këtë mënyrë. Ana amerikane mund të shkatërrojë infrastrukturën dhe të dobësojë kundërshtarin, por është shumë më e vështirë të ndryshohet sistemi politik i një shteti të madh pa okupim të gjatë. Irani, nga ana tjetër, mund të përballojë presionin dhe të mbijetojë konfliktin, por nuk mund të mundë ushtarakisht SHBA-në", thotë ChatGPT.
Janë përmendur edhe dy skenarë të tjerë, që janë më pak të mundshëm.
Skenari i dytë është një "luftë e zbehtë" afatgjate, që do të thotë se lufta formalisht përfundon, por mbeten sulme sporadike, operacione kibernetike dhe konflikte përmes grupeve të ndërmjetësimit.
"Një situatë e tillë mund të zgjasë vite dhe në të vërtetë ngjan me atë që ka ndodhur më parë në marrëdhëniet midis Iranit dhe SHBA-së gjatë dekadave të fundit", thotë ChatGPT.
Skenari i tretë përfaqëson një "luftë të madhe rajonale", e zgjeruar në pjesë të mëdha të Lindjes së Mesme, duke përfshirë Libanin, Irakun, Sirinë dhe Jemenin. Kjo mund të çojë në sulme masive raketore ndaj Izraelit dhe bazave amerikane në rajon, dhe ky skenar është dukshëm më i rrezikshëm.
Pasojat për botën do të ndihen kryesisht në ekonomi dhe energjetikë, sipas chatboti.
"Nëse konflikti zgjatet, çmimet e naftës dhe gazit mund të rriten ndjeshëm. Kjo do të shkaktonte inflacion global, transport më të shtrenjtë dhe rritje të çmimeve të ushqimeve. Tregjet energjetike janë veçanërisht të ndjeshme ndaj paqëndrueshmërisë në Lindjen e Mesme, pasi rajoni mbetet një nga burimet kryesore të karburanteve fosile", thuhet në përgjigje. /Telegrafi/