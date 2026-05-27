Punëtorët e Samsung marrin bonus të madh, shmangin grevën
Punëtorët e Samsung në Korenë e Jugut miratuan një marrëveshje për pagat të mërkurën, duke shmangur një grevë që kishte kërcënuar të prishte furnizimet globale me çipa dhe të dëmtonte ekonominë e vendit.
Marrëveshja vjen ndërsa kërkesa për çipa për qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale (IA) sjell fitime record, dhe vjen pas muajsh negociatash mbi bonuset e lidhura me biznesin e lulëzuar të gjysmëpërçuesve të Samsung.
Në prill, fitimi operativ i tremujorit të parë të Samsung u rrit me afërsisht 750% nga viti në vit, ndërsa kapitalizimi i saj i tregut kaloi 1 trilion dollarë (859 miliardë euro) për herë të parë këtë muaj, transmeton Telegrafi.
Marrëveshja e ndërmjetësuar nga qeveria mbulon rreth 78,000 punonjës, pak më shumë se 60% të fuqisë punëtore të kompanisë, të cilët secili do të jetë i kualifikuar për të marrë një bonus prej afërsisht 370,000 dollarësh (317,904 euro) këtë vit.
Gati 74% e më shumë se 62,000 anëtarëve të sindikatës votuan në favor të marrëveshjes, pjesërisht e nxitur nga fakti se punëtorët në prodhuesin rival të çipave SK Hynix morën bonuse më shumë se tre herë më të mëdha se ato të paguara nga Samsung vitin e kaluar, sipas sindikatës së Samsung.
Sipas marrëveshjes, Samsung do të prezantojë një sistem të ri 10-vjeçar bonusesh performance për punëtorët e gjysmëpërçuesve, së bashku me një rritje mesatare të pagave prej 6.2%.
Marrëveshja zbuloi gjithashtu çarje brenda kompanisë, pasi punëtorët në divizione të tjera thonë se marrëveshja favorizon në mënyrë disproporcionale punonjësit e gjysmëpërçuesve.
Një sindikatë më e vogël që përfaqëson punëtorët e elektronikës së konsumit ka kërkuar një urdhër gjyqësor për të bllokuar marrëveshjen.
Ndërkohë, një raport ekskluziv i Reuters tha se Samsung Electronics planifikon të investojë 39 trilionë dong (1.5 miliardë dollarë) për të ndërtuar fzbrikën e saj të parë të testimit të gjysmëpërçuesve në Vietnam.
Ndërtimi ka filluar tashmë në objekt, i vendosur rreth 60 km në veri të Hanoi. Operacionet pritet të fillojnë në nëntor 2027.
Fabrika do të përqendrohet në çipat e memories së trashëguar, të cilët mbeten në mungesë, pasi prodhuesit kryesorë të çipave po zhvendosin më shumë kapacitet prodhimi drejt gjysmëpërçuesve të inteligjencës artificiale të nivelit të lartë që përdoren në qendrat e të dhënave. /Telegrafi/