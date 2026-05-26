GTA në Kinë? Kjo video me AI po habit lojtarët
Al e riimagjinoi GTA V sikur të zhvillohej në Kinë, dhe rezultati duket çuditërisht real.
Koncepti i krijuar nga fansat përdor mjete video të Al për të transformuar pamjet në stilin e GTA-së në një botë të hapur kineze të mbushur me njerëz, trafik të dendur, shenja rrugore e lagje që duken sikur mund t'i përkasin një loje të gjeneratës së ardhshme.
Nuk u krijua nga Rockstar.
Por pikërisht kjo është arsyeja pse njerëzit po i kushtojnë vëmendje.
Videoja po bëhet mjaftueshëm e mirë për të shndërruar idetë e lojërave "po sikur" në trailerë të besueshëm, duke i lejuar fansat të vizualizojnë botë që studiot mund të mos i ndërtojnë kurrë zyrtarisht. /Telegrafi/